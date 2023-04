Cavese, Troise tiene a freno gli entusiasmi: «Archiviamo Gravina, giovedì si gioca»

«Dobbiamo archiviare subito questo successo perché giovedì si torna in campo e c’è da affrontare una gara altrettanto importante per il nostro obiettivo finale». Guai a perdere la concentrazione nel rush finale di campionato per Emanuele Troise. Il tecnico della Cavese tiene tutti coi piedi per terra e non vuole cali di tensione per poter continuare la rincorsa alla Serie C.

Non sminuisce comunque il valore del successo di ieri. «Prestazione bella, assolutamente non facile perché il Gravina soprattutto in casa è una squadra propositiva. I gol di Banegas e Gagliardi ci hanno aperto spazi che per nostre caratteristiche noi sappiamo sfruttare bene. E poi siamo stati bravi a chiuderla rischiando davvero poco».

Le inseguitrici non mollano e ci sono ancora diversi scontri diretti tra le prime della classe fino al termine della stagione regolare. «Sappiamo che il destino è nelle nostre mani in queste ultime cinque partite e l’unica strada giusta è quella di concentrare il massimo delle energie solo sulla partita successiva».

In tal senso, contro il Francavilla gli aquilotti ritroveranno Palma e Aliperta, out a Gravina per squalifica. Da valutare le condizioni fisiche di Foggia, che ieri ha accusato un leggero fastidio muscolare, oltre a quelle di Bacio Terracino e Tumminelli, entrambi comunque in fase di recupero.