La Cavese ha ufficializzato il tesseramento di Kevin Magri. Il difensore centrale classe 1995 proviene dalla Nocerina, club con cui non ha avuto una parentesi fortunata. Al termine della gara casalinga con il Matera non digerì una sostituzione e prese di mira le suppellettili dello spogliatoio rossonero al San Francesco. Una vicenda che finì alla ribalta delle cronache sportive anche di testate nazionali, perché per il calciatore si paventò anche il rischio di subire un Daspo, vista l'indagine avviata dalle forze dell'ordine subito dopo l'episodio.

In carriera il difensore centrale di Campobasso vanta un'importante esperienza nel settore giovanile del Chievo Verona, prima di spiccare il volo nel calcio professionistico. Lumezzane, Reggina, Paganese, Taranto, Vicenza, Matelica e Campobasso le maglie indossate nel campionato di Serie C.

In Serie D, oltre alla Nocerina, ha giocato anche tra le fila dello stesso Campobasso e dell'Avezzano. Magri ha scelto la maglia numero 30 e da domani sarà a disposizione del tecnico Emanuele Troise.

Intanto, viste le avverse condizioni meteo, la gara di beneficenza fra Cavese e Curva Sud “Catello Mari”, inizialmente in programma per domani, giovedì 15 dicembre allo stadio Lamberti, è stata rinviata al 5 gennaio prossimo alle ore 18.