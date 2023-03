Cavese-Lavello 2-1, altra rimonta: Foggia e Gagliardi come a Bitonto

Nuova vittoria di misura in rimonta, come a Bitonto così in casa contro il Lavello. La Cavese prosegue nella marcia in vetta alla classifica del girone H di Serie D e lo fa ancora una volta grazie Foggia e Gagliardi. Sono infatti ancora loro a firmare le reti che consentono agli aquilotti di battere la formazione di Zeman Jr. e di tenere a distanza il Nardò, che resiste al secondo posto con 4 punti di distacco dalla capolista.

Pronostico nettamente in favore della Cavese, ma il Lavello scende in campo al Lamberti con la seria intenzione di non recitare il ruolo di vittima sacrificale. E lo conferma con il gol del vantaggio firmato al 9' del primo tempo da Maione, bravo a rubare il tempo a Magri e a scavalcare Colombo in uscita. Nel frangente, vibranti proteste biancoblu per un precedente fallo su Cuomo non ravvisato dal direttore di gara.

Lo svantaggio dura un minuto. Bubas chiama Trapani al riflesso felino, ma sulla respinta Foggia è un rapace a mettere dentro il pareggio. Nel prosieguo della gara sono gli aquilotti a fare la partita, concedendo però qualche azione di rimessa agli ospiti. Tuttavia non ci sono clamorose azioni da gol. La svolta nel finale con Gagliardi, che sfrutta un “liscio” in area gialloverde e fa esplodere il Simonetta Lamberti, regalando altri 3 punti fondamentali per la corsa verso la Serie C.