Cavese-Sassari Latte Dolce 2-0: torna Foggia e si torna alla vittoria

Il rientro di Foggia coincide con un nuovo successo della Cavese, che cancella la brutta sconfitta esterna di Cassino e si rilancia in classifica, grazie anche al ko interno della capolista Ostiamare contro la Nocerina. La gara contro il Sassari Latte Dolce termina col punteggio di 2-0, con gli aquilotti che sbloccano subito il risultato con l'Airone dopo 4'; ma che si concedono una lunga fase di eccessivo relax durante la quale i sardi collezionano qualche occasione per il pareggio.

Nell'intervallo mister Cinelli suona la sveglia per i biancoblu, che rientrano in campo con un piglio differente. E creano subito due importanti azioni con Felleca, fermato una volta dal palo e l'altra da una mira di poco errata. Il cronometro scorre senza particolari sussulti, ma con la Cavese che dà la sensazione di controllare pur non riuscendo a trovare lo spunto per chiudere i conti.

Spunto che arriva invece in pieno recupero, quando Antonelli capitalizza un contropiede insaccando la rete del 2-0 che mette in ghiaccio 3 punti importanti per la Cavese, ora seconda a una sola lunghezza dalle battistrada Nocerina, Cynthialbalonga e Budoni.