Fulmine a ciel sereno per l'Angri: dimissioni in blocco, titolo al sindaco

Un epilogo inatteso dopo la sofferta salvezza in Serie D conquistata ai playout contro il Pomezia. La Us Angri 1927 rischia di chiudere i battenti. Con una nota ufficiale emessa nel primo pomeriggio, la società grigiorossa ha comunicato le dimissioni in blocco del presidente Lanzione e di tutti i soci attualmente in carica.

Con conseguente titolo sportivo simbolicamente affidato al sindaco, «ufficialmente investito della responsabilità di garantire la prosecuzione del calcio ad Angri». Antonio Sanges, noto dottore commercialista salernitano, è stato delegato dalla società per guidare la procedura di passaggio di consegne.

Nel comunicato la società ha sottolineato di «non voler proseguire il progetto calcistico cittadino nel panorama dilettantistico nazionale».

Un’ampia riflessione avrebbe portato a questa decisione, dettata dal «mancato supporto e dell'assenza totale di ogni interessamento da parte dell'intera amministrazione comunale nonché dalle note difficoltà infrastrutturali legate all'utilizzo dello stadio Novi». Nelle prossime ore potrebbero già esserci sviluppi relativi a un avvicendamento dirigenziale.