Gallipoli-Paganese 1-1: liguorini ancora imbattuti

La Paganese esce indenne dalla gara esterna contro il Gallipoli e conserva l'imbattibilità stagionale, mantenendosi a breve distanza dal primo posto nel girone H di Serie D. Gli azzurrostellati vanno sotto nei primi minuti con Sansò, rischiando anche nell'occasione del raddoppio annullato allo stesso atleta salentino per un presunto tocco di mano.

Poi gradualmente prendono campo e collezionano alcune opportunità per il pari con Coquin e due volte con Orefice prima dell'intervallo.

Nella ripresa è proprio Orefice a rimettere le cose in pari dopo 3 minuti, capitalizzando il passaggio di Porzio. Coquin poco dopo sfiora il sorpasso, ma tutto sommato il secondo tempo fila via sui binari dell'equilibrio, senza grossi pericoli per i due portieri.

Nel finale ci prova anche Iannone, ma la sua conclusione non sortisce effetti. Continua dunque a macinare punti la squadra di mister Agovino, senza dubbio sorpresa positiva del campionato. Lo score dice 8 punti in 4 partite, a 2 sole lunghezze dalla vetta e dunque in una situazione di classifica che ha già cancellato tutto lo scetticismo che circondava la squadra alla vigilia della stagione.

E per il prossimo turno il calendario riserverà agli azzurrostellati la gara interna contro un Manfredonia che oggi ha rimediato una figuraccia casalinga contro l'Angri. Un testacoda del quale approfittare per poter mettere ulteriore fieno in cascina in chiave salvezza.