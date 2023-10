Ischia-Cavese, rocambolesco 2-3: gli aquilotti si avvicinano alla vetta

Vantaggio, sorpasso e controsorpasso per una partita vietata ai deboli di cuore. La Cavese fa bottino pieno al Mazzella, battendo per 2-3 l'Ischia al termine di un match senza dubbio spettacolare pur caratterizzato da qualche errore di troppo su entrambi i versanti.

Aquilotti in vantaggio con capitan Foggia dopo 7 minuti e vicini al raddoppio in almeno altre tre circostanze, sempre con il centravanti ex Cerignola. Ma quando sembra esserci totale dominio biancoblu, arriva la doccia fredda con il pareggio dell'Ischia, realizzato da Talamo su calcio di rigore concesso per un fallo di Fraraccio su Baldassi. Quest'ultimo sfiora anche il vantaggio ischitano, chiamando Boffelli all'intervento provvidenziale.

Il sorpasso degli isolani arriva nei primi minuti della ripresa con Talamo che sfrutta un'uscita non impeccabile di Boffelli e realizza il raddoppio.

Dopo 10 minuti cambia ancora la trama: Foggia va giù in area, rigore anche per la Cavese e il capitano fa 2-2, restituendo verve ai suoi che dopo meno di 2 minuti trovano addirittura il tris.

L'autore del gol è Fraraccio, che realizza dalla distanza con un'evidente deviazione di un difensore. L'Ischia è chiamata di nuovo a rincorrere e non si fa certo pregare per portare nuovi pericoli nell'area metelliana. A provarci è il solito Baldassi con una sventola da fuori area che trova la provvidenziale deviazione di un difensore della Cavese. Gli isolani pigiano sull'acceleratore, ma la Cavese risponde bene alla richiesta fatta alla vigilia da mister Cinelli: «Voglio una squadra che sia brava a soffrire nei momenti di difficoltà».

E così s'è comportato l'undici biancoblu, serrando le fila e portando a casa una vittoria che consente di avvicinare a -1 la vetta della classifica del girone G, occupata oggi dal Cynthialbalonga.