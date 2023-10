Sassari-San Marzano 2-0: nella ripresa le reti decisive

Seconda sconfitta in altrettante trasferte di campionato per il San Marzano, battuto per 2-0 dal Sassari Latte Dolce. Le squadre danno vita a un primo tempo equilibrato, con occasioni su entrambi i versanti, ma nella ripresa il risultato si sblocca in favore dei sardi.

A metà frazione Marcangeli scappa sul filo del fuorigioco, riesce a entrare in area dove sbatte letteralmente contro Cipolla. Per l'arbitro c'è irregolarità del difensore del San Marzano e dunque calcio di rigore, che Cabeccia trasforma per il parziale 1-0.

L'undici di Giampà prova a reagire, ma il Latte Dolce ricompatta le linee e rintuzza tutti i tentativi dei blaugrana.

In pieno recupero, minuto numero 47', Imoh s'invola in contropiede verso la porta blaugrana e batte Pareiko in uscita per il definitivo 2-0.

Continua dunque il digiuno di vittorie per il San Marzano in Serie D. La squadra di Giampà viaggia nei bassifondi della classifica con soli due punti e soprattutto un solo gol realizzato nelle prime quattro giornate.