Came Treviso-Feldi Eboli 3-5: le volpi controllano nella ripresa

Esordio vincente in campionato per la Feldi Eboli, che espugna Treviso battendo la Came col punteggio di 3-5. Gara contraddistinta da un primo tempo a dir poco pirotecnico con un immediato botta e risposta tra Baroni e Suton che portano il parziale sull'1-1.

I veneti trovano il palo con Japa Vieira, poi è la Feldi a tirare fuori il cinismo da grande squadra allungando il passo fino all'1-4 con Selucio, Lucas Braga e con l'autogol di Azzoni. Ma il triplo vantaggio non garantisce tranquillità ai ragazzi di Samperi, che subiscono il rabbioso ritorno del quintetto della Marca. Japa Vieira e Suton trovano la via della rete, riaprendo di nuovo le sorti dell'incontro.

Nella ripresa manca la girandola di reti.

I Campioni d'Italia non soffrono la reazione della Came, trovando anzi la quinta rete al 4' con Igor Carioca, bravo a insistere sul fronte destro e a scaricare in rete da fuori area. Treviso alza il baricentro ma sbatte a più riprese contro il muro rossoblu, finendo pure per peggiorare la situazione falli che attiva il bonus a 10' dalla fine.

Per i padroni di casa risulta inefficace anche la scelta del portiere di movimento, con la Feldi che limita i pericoli a conclusioni dalla distanza che non sortiscono effetti per i trevigiani fino alla sirena finale.