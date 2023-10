Manfredonia-Angri 1-3: cancellato lo zero in classifica

L'Angri cancella lo zero in classifica andando a vincere in casa del Manfredonia. Punteggio finale di 1-3 per la gara del Miramare, con i doriani che vincono in rimonta e mettono da parte i forti malumori delle scorse settimane. Tuttavia la gara parte in salita, con Giacobbe che porta in vantaggio i sipontini su calcio di punizione. Ma in campo cresce gradualmente la squadra di Liquidato.

A metà frazione arriva il pareggio di Logo su calcio di rigore - il quarto subito dal Manfredonia in altrettanti turni di campionato.

I pugliesi fanno fatica, complice anche la pessima vena di Konate e Pozzebon, elementi di spicco del roster affidato a mister Cinque.

La rimonta dell'Angri si completa al tramonto della prima frazione con Palmieri, che capitalizza al meglio un rapido contropiede per i suoi. Nel secondo tempo i padroni di casa non riescono a imbastire una reazione degna di nota, facendo in pratica il gioco dei grigiorossi che non hanno bisogno di grossi sforzi per mantenere il vantaggio. E in pieno recupero, col Manfredonia in 10 uomini per l'espulsione di Brunetti, arriva il tris angrese firmato da Giorgio, che approfitta di una indecisione di Konate.