Gallipoli-Paganese a porte chiuse, Agovino: «Evitiamo voli pindarici»

Gallipoli-Paganese si giocherà in campo neutro e a porte chiuse. Il club salentino deve infatti scontare un residuo di squalifica dalla passata stagione agonistica. In tal senso, dunque, il match si giocherà allo stadio Mazzotta di San Pancrazio Salentino e senza pubblico.

In attesa della sfida in Puglia, il tecnico azzurrostellato Massimo Agovino prova a mantenere tutti coi piedi per terra dopo il brillante inizio di campionato. Dopo il 4-1 rifilato al Matera, l'allenatore ex Afragolese ha affermato che «vedendo il maltempo, anche io che di solito sono ottimista ho temuto che potessimo soffrire le condizioni del terreno di gioco. Se però una squadra prova sempre a giocare anche su un campo del genere vuol dire che la crescita sta diventando sempre più netta. Se proprio devo trovare un difetto, quando passiamo in vantaggio ci abbassiamo un po’ troppo. Per il resto devo dire che sono felice di quello che vedo in campo. Non abbiamo nomi altisonanti ma abbiamo un gruppo di grandi uomini».

Viaggia sulle ali dell'entusiasmo la sua Paganese, che solo per un episodio sfortunato nella gara col Nardò non può fregiarsi del ruolo di capolista a punteggio pieno. «L’entusiasmo è una cosa importante per una squadra così giovane come la nostra - spiega mister Agovino -.

Ma se una squadra ha entusiasmo e non sa cosa fare in campo, non può andare lontano. Invece mostriamo una idea chiara di gioco, sulla quale ci danniamo l'anima durante la settimana. Ed è questa l’unica strada che conosco, perché non vorrei che poi alla prima battuta d’arresto questo entusiasmo possa crollare. Al momento ci mancano 35 punti alla salvezza ed è questo l’unico aspetto che dobbiamo considerare, mantenendo un profilo basso ed evitando voli pindarici».