Gelbison nel derby la premiazione della LND per la promozione in C

Per la Gelbison, dopo aver centrato la storica promozione in serie C con una giornata di anticipo sulla conclusione del campionato di quarta serie, è il momento dei riconoscimenti, quello più importante arriverà domenica pomeriggio al termine del derby con il Santa Maria Cilento in programma al Morra, nell'occasione i vertici del Dipartimento Interregionale rappresentati dal coordinatore Luigi Barbiero e dal consigliere Giuseppe Dello Iacono, consegneranno al presidente della Gelbison Maurizio Puglisi, il Trofeo della LND quale società vincitrice del girone I di serie D.

Intanto prosegue a ritmi sostenuti la prevendita per la gara con il Santa Maria, dove tutti vogliono esserci per festeggiare la promozione dei rossoblu nei professionisti.

La Gelbison vince 3-0 a Troina e festeggia la promozione in serie C