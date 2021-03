Giugliano, Maschio nuovo allenatore alla vigilia del match con il Muravera

Il Giugliano annuncia, alla vigilia del match casalingo con il Muravera, il nome del nuovo allenatore: è Antonio Maschio, 43 anni, originario di Somma Vesuviana. Maschio subentra ad Eduardo Imbimbo, esonerato due settimane fa e al tecnico della Juniores, Giuseppe Iacolare, che aveva diretto la squadra nelle ultime due giornate di campionato. Nel corso della sua carriera, Maschio ha allenato la Frattese e ha poi maturato importanti esperienze a Gragnano, Ercolano e Rieti. Da giocatore, invece, ha vestito le maglie di Bologna (settore giovanile) e Salernitana, Benevento e Reggiana.

«Ringraziamo mister Iacolare per il consueto e prezioso supporto - spiegano in una nota i vertici della società gialloblu - In ben due fasi difficili della stagione in corso, si è seduto sulla panchina della prima squadra ottenento due successi e rimediando una sconfitta. Continuerà ad essere un elemento cardine del nostro club».

