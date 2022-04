Giugliano-Atletico Uri 2-0 con i gol di Scaringella e Ferrari

Una vittoria scaccia mugugni per il Giugliano di Ferraro che supera in casa (2-0) l'Atletico Uri. I padroni di casa partono bene e in diverse occasioni, con Rizzo e Gladestony, sfiorano la rete del vantaggio. Gol che arriva al 24’ della prima frazione. Cerone serve Gentile lungo la corsia di sinistra, l'esterno pennella al centro per Scaringella che di testa batte Atzeni. Il Giugliano, pur senza strafare, è padrone del campo e potrebbe raddoppiare in altre due circostanze. Nella ripresa i sardi provano a reagire. Baietti è bravo su Altolaguirre, poi è il neo entrato Ferrari a siglare la rete che chiude i giochi. L'attaccante, ben servito da Boccia, si libera bene in area di rigore e con un preciso sinistro mette alle spalle di Atzeni.