Giugliano calcio, summit tra il sindaco e la nuova proprietà

Il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi (nella foto) ha incontrato oggi gli emissari della nuova proprietà del Giugliano calcio. L'incontro è avvenuto allo stadio De Cristofaro di Giugliano. In rappresentanza della nuova cordata c'era Salvatore Trunfio, procuratore e agente Fifa. La nuova proprietà, composta dal duo Pellerone-Garcìa, è subentrata da qualche settimana all'ormai ex presidente Giovanni Palma. Il Giugliano calcio, dopo una stagione a dir poco tribolata, è retrocesso in Eccellenza, ma la società sarebbe già al lavoro per assicurarsi il ripescaggio in quarta serie. Il progetto Giugliano è stato illustrato al primo cittadino.