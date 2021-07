Ripescaggio Giugliano, ora l'intoppo è la documentazione sullo stadio

Piccoli intoppi sul fronte ripescaggio. Il Giugliano, che ha annunciato di voler formulare istanza per il ripescaggio in serie D, non ha ancora ottenuto la documentazione richiesta al Comune. In pratica un via libera sullo stadio comunale, elemento indispensabile per poter completare il fascicolo da inviare in Lega. È quanto sottolineano fonti della nuova società, che auspicano tuttavia «una rapida risoluzione della problematica».

Entro il 14 luglio la domanda dovrà essere inviata in Lega. I tigrotti, secondo quanto evidenziato dal direttore sportivo Carmine Palumbo, «hanno tutte le carte in regola per ottenere il ripescaggio».