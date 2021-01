Giugliano-Savoia, in programma domani (ore 14,30) allo stadio De Cristofaro, è il match clou del girone G. Sul fronte sanitario, l'ultimo giro di tamponi non ha riservato sgradite sorprese: tutti gli arruolabili del Giugliano sono risultati negativi ai test.

I gialloblu di Roberto Carannante, reduci dalla sconfitta sul campo del Cassino, dovranno sfruttare il turno casalingo per risalire la china in classifica. L'inizio della stagione è stato segnato da pochissime gioie e tanti dolori. I tigrotti, privi solo dell'infortunato Arario (problemi all'adduttore), scenderanno in campo con il collaudato 4-3-3.

Nel tridente offensivo spazio ad Orefice, Poziello e Lautaro Fernandez. Poche le sorprese anche tra difesa e centrocampo. Il pacchetto arretrato sarà imperniato sull'asse Stendardo-Russo; in mediana, invece, giocheranno (salvo sorprese) Granata, Tarascio e Foti.

