La Nocerina attende il Trastevere: out Liurni, scalpita bomber Cardella

La Nocerina torna al San Francesco con la voglia di cancellare lo scialbo pari a reti bianche ottenuto nella trasferta di Sassari. I rossoneri si sono allenati a ranghi completi, con il pieno recupero del centrocampista Tuninetti, che aveva saltato in extremis la gara contro il Latte Dolce per un problema accusato in rifinitura.

Non ci sarà il difensore Fontana, che ha lasciato la truppa rossonera per accasarsi alla Gelbison nel girone H di Serie D.

Mancherà per squalifica Liurni, ma mister Nappi potrà contare anche sull'ultimo acquisto Cardella. Il bomber ex Ostiamare, attuale capocannoniere del girone G di Serie D, scalpita per poter fare subito il suo esordio con la maglia rossonera.

«Veniamo da una serie di risultati utili e dobbiamo continuare su questa strada - ha affermato il tecnico Nappi -. I ragazzi si sono allenati con tantissimo entusiasmo e questo è un aspetto importante. Domani affronteremo un Trastevere che s’è rinforzato, ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi».

L'allenatore non svela le sue scelte di formazione: «In assenza di Liurni dovrò inventarmi qualcosa, ma ho diverse alternative a disposizione. Comunicherò le mie decisioni alla squadra domani mattina, ma ho già in mente la squadra da mettere in campo».