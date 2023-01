Lavello-Nocerina 1-0 e terza sconfitta di fila per i molossi: Zavettieri a rischio?

Come all'andata, così al ritorno. La Nocerina esce sconfitta di misura dalla gara con il Lavello, che già all'andata aveva battuto a domicilio i rossoneri. Match-winner è Maione, ex attaccante di Sarnese e Portici, che firma il gol da tre punti all'alba della seconda frazione di gioco.

I rossoneri, pur orfani di pedine importanti come Garofalo e Mansi, riescono a produrre diverse occasioni da gol, ma il portiere Trapani guadagna la palma di migliore in campo con ottimi interventi tra primo e secondo tempo. Maletic, due volte Basanisi, Mancino e Talamo trovano infatti la strada sbarrata dall'estremo difensore lucano, che blinda un prezioso successo per il Lavello in chiave playout.

Il terzo ko di fila fa avvicinare la Nocerina alla zona rossa della classifica. Sono solo 2 i punti di vantaggio ora per i rossoneri, chiamati domenica prossima al turno interno contro la corazzata Casarano, la vera rivelazione in negativo del girone H di Serie D. E intanto la striscia negativa inizia a far circolare spifferi relativi a una panchina “rovente” per mister Zavettieri.