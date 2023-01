Martina-Afragolese 1-1: pari in rimonta con Martiniello, continua la marcia salvezza

Secondo risultato utile consecutivo per l’Afragolese di Bitetto, che torna con un punto dall’insidiosa trasferta di Martina: al Tursi finisce 1-1. Pari in rimonta per i rossoblù, che riprendono i pugliesi con il sigillo di Martiniello. L’Afragolese resta sestultima, ma il punto consente di accorciare sulla Nocerina, sconfitta a Lavello.

La gara – Un’occasione per parte nella prima frazione di gioco. La prima, ghiotta, è dell’Afragolese: corre il 23’ quando Longo innesca Tripicchio, che tutto solo davanti al portiere calcia incredibilmente alto sulla traversa. replica dei padroni di casa al minuto 41 con l’ex di turno Langone, che ci prova con una velenosa conclusione dal limite dell’area, trovando il palo a negargli il gol.

Proprio Langone, ad inizio ripresa, trova il guizzo del momentaneo 1-0. Il pari matura al quarto d’ora con Martiniello che, servito da Longo, batte il portiere pugliese con una potente conclusione al volo. Doppia occasione Martina allo scadere, entrambe nel segno di Diaz, prima neutralizzato da un reattivo Provitolo, poi impreciso da posizione favorevole.