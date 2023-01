Nocerina, alcuni dubbi per Zavettieri: «Farò le mie scelte solo in extremis»

Le condizioni fisiche di Garofalo e Mansi - pur inseriti nella lista dei convocati - da valutare all'ultimo istante per poi decidere la formazione da mandare in campo contro il Martina. In casa Nocerina è una vigilia di dubbi per mister Zavettieri. Il reparto arretrato dà le maggiori preoccupazioni all'allenatore, viste anche le squalifiche di Menichino e De Marino.

Capitan Garofalo non s'è allenato a pieno regime per l'intera settimana e potrebbe non farcela, pur volendo stringere i denti come ha già fatto in numerose circostanze. Discorso simile per Mansi, che pure resta in dubbio per domani. Pur volendo, il tecnico non ha modo di fare anticipazioni nemmeno sul sistema di gioco, sebbene sia ipotizzabile una difesa a quattro per la presenza certa di soli due difensori centrali di ruolo.

Le uniche certezze di Zavettieri riguardano l'atteggiamento da tenere in campo domani per tutti i 90 minuti: «Dobbiamo fare in modo che non si ripeta il blackout avuto nella ripresa della gara di Francavilla. Siamo rientrati in campo molli e dobbiamo fare tesoro di quanto accaduto. Abbiamo lavorato in settimana su tutti gli errori commessi e dovremo essere bravi a gestire in modo diverso le partite».

Si torna al San Francesco dopo l'allagamento di due settimane fa e dopo le insistenti e ininterrotte piogge degli ultimi giorni. Il tecnico rossonero sottolinea che «le scelte dei titolari dipenderanno anche dal terreno di gioco che ci ritroveremo domani. Torniamo allo stadio dopo molti giorni e non sappiamo in che condizioni è il prato; mi auguro però che si possa almeno giocare palla a terra domani. Faremo le prove durante il riscaldamento».