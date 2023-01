Nocerina, problemi per Garofalo: si lavora sulla vertenza Mazzeo

Capitan Garofalo potrebbe saltare l'impegno interno della Nocerina contro il Martina. L'esperto jolly rossonero ha accusato un problema fisico nei giorni scorsi e mister Zavettieri valuterà solo nelle prossime ore una sua eventuale convocazione.

La sua assenza rappresenterebbe un ulteriore problema per il tecnico che in difesa dovrà già fare a meno degli squalificati De Marino e Menichino. Per ciò che concerne il reparto arretrato, arrivano invece buone nuove dal portiere Stagkos e dal centrale difensivo Mansi che dovrebbero recuperare in tempo per domenica.

Intanto la società ha rassicurato i tifosi sottolineando che col Martina si giocherà a porte aperte, essendo stati risolti i problemi relativi all'impianto di videosorveglianza emersi dopo l'allagamento di dieci giorni fa. Infine si lavora sul nodo vertenze: risolte quelle di Morero, Esposito e dell'ex diesse Bolzan, la dirigenza sta trattando con Mazzeo in merito alla esorbitante cifra per la quale l'ex centravanti aveva fatto ricorso alla Commissione Accordi Economici della Lnd.