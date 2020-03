Anche la Nocerina partecipa alla gara di solidarietà per i medici impegnati nell'emergenza Covid-19. I tesserati rossoneri hanno infatti raccolto fondi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, da destinare ai medici del reparto di Radiologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.



L'esigenza soprattutto di mascherine con filtri facciali, indispensabili per medici e operatori sanitari, è stata più volte sottolineata nei giorni scorsi proprio dal personale in servizio presso il nosocomio nocerino. In tal senso, dunque, il club rossonero ha inteso portare il proprio contributo, con una piccola autotassazione.



I componenti di entourage dirigenziale, staff medico, staff tecnico e squadra hanno sottolineato che «questo piccolo gesto è volto a dare un senso di profonda vicinanza e ci porta a comprendere come dobbiamo essere tutti uniti, davanti a valori imprescindibili e universali come quelli della solidarietà umana».



Intanto, si resta in attesa delle decisioni di Federcalcio e Lega Nazionale Dilettanti in merito a una possibile ripresa delle attività. La deadline del 3 aprile prossimo potrebbe verosimilmente essere prorogata, in considerazione della situazione di emergenza che ancora vive l'intero Paese. Tuttavia gli atleti rossoneri, così come i tanti colleghi degli altri club calcistici, stanno lavorando autonomamente sui programmi di allenamento forniti loro dallo staff.



«Se dovessimo ripartire - ha affermato l'attaccante Liurni - ci faremo trovare pronti a scendere in campo. Ma al momento la salute è più importante dello sport, quindi prima dobbiamo sconfiggere questo maledetto virus. Quando tutto sarà tranquillo, si potrà pensare di tornare in campo». © RIPRODUZIONE RISERVATA