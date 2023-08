Nocerina, Parravicini indisponibile: mister Esposito nasconde le scelte

Vigilia di Coppa Italia per la Nocerina. I molossi, senza l'apporto del proprio pubblico per effetto di una squalifica del campo di gioco, esordiranno domani al San Francesco nel turno preliminare ospitando la neopromossa Ischia. Mister Gianluca Esposito dovrà rinunciare all'indisponibile Parravicini, centravanti che s'è messo in grande evidenza nel precampionato.

Tra gli assenti anche i due under Magliocca e Crasta, sui quali il tecnico sembrerebbe voler puntare come possibili titolari.

Dunque, almeno limitatamente al classe 2005 da schierare obbligatoriamente in campo, l'allenatore rossonero dovrebbe optare per Manzo nella linea dei tre difensori.

Sulla corsia destra del centrocampo potrebbe trovare spazio Citarella, apparentemente in vantaggio rispetto a Murta; sulla fascia opposta, spazio a un Rossi che ha destato ottime impressioni nelle uscite di pre-season.

Prevedibile ballottaggio tra i playmaker Uliano e Tuninetti, con una possibile staffetta a gara in corso. In prima linea, dovrebbe essere Piccioni il terminale offensivo centrale, con El Bakthaoui e uno tra Liurni e Poziello a supporto.