Cavese, tris alla Sanseverinese: al via la campagna abbonamenti

Test pomeridiano per la Cavese che ha ospitato al Lamberti la Sanseverinese (Promozione girone D). La squadra di mister Cinelli ha sbloccato solo alla mezz'ora della ripresa il punteggio, chiudendo poi sul 3-0 la sgambatura. A firmare il tabellino dei marcatori due volte Addessi e capitan Foggia. Domani pomeriggio gli aquilotti affronteranno un test-match più probante contro la Scafatese, squadre che ambisce a posizioni di vertice nel campionato campano di Eccellenza. Squadre in campo alle 16.

Intanto ieri sera, nel corso della presentazione ufficiale degli aquilotti, la società ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2023-24.

Da lunedì 18 agosto i tifosi potranno sottoscrivere le tessere presso il Cavese Store in corso Mazzini a Cava de' Tirreni.

Non ci saranno abbonamenti per il settore Tribuna Centrale, alla quale si accederà esclusivamente con biglietti acquistabili per ogni singola gara.

I prezzi per gli abbonamenti degli altri settori. Tribuna laterale 300 euro, Tribuna scoperta 260 euro, Distinti 145 euro e Curva Sud "Catello Mari" 90 euro.