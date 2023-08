Pasquale Ottobre e Enesto de Notaris nello staff del settore giovanile del Sorrento

Il Sorrento amplia l'organizzazione societaria. Pasquale Ottobre è il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile rossonero. Ex calciatore del Sorrento, Ottobre da anni si è dedicato alla scoperta ed alla cura dei calciatori in erba, ragion per cui il presidente Cappiello, il vice presidente Mauro, il direttore generale Starace e Raffaele Ruggiero, da anni figura centrale del vivaio rossonero, hanno fortemente voluto riportarlo a casa.

Avere un ex calciatore professionista come Ottobre a gestire l’area tecnica del vivaio certifica la volontà del club di puntare forte sul settore giovanile in sinergia con quelli che sono i progetti della prima squadra.

La società, inoltre, ha affidato ad Ernesto de Notaris l’incarico di responsabile area scouting.

L’avvocato de Notaris, agente FIFA di lungo corso e attualmente dirigente calcistico, avrà il compito di cercare nuovi talenti per il club rossonero sia in Italia che all'estero. "Ringrazio tutta la società ed in primis il Presidente Cappiello per la fiducia accordatami - spiega l'avvocato de Notaris -. Spero di dare il mio apporto nella ricerca di profili adatti ad un club sano come il Sorrento, che nel corso degli anni si è contraddistinto per la sua straordinaria capacità di valorizzare i giovani".