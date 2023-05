Paganese-Casertana 0-2 ai supplementari, gol di Ferrari e Guida

La Casertana batte la Paganese, si prende il premio consolazione della vittoria dei playoff e si regala un'estate di speranza: ora la società può puntare al ripescaggio. Al Torre la partita è equilibrata, la Paganese può accontentarsi del pareggio ma decide di giocarsela e lo fa pure bene. La prima frazione è avara di emozioni ma i padroni di casa si lasciano preferire per organizzazione di gioco. È ad inizio ripresa che la Casertana comincia ad insinuare negli azzurrostellati il dubbio di una possibile disfatta.

In apertura di secondo tempo Bollino scarica in rete un cross proveniente dalla sinistra ma per l'arbitro è fuorigioco.

La Paganese comprende che gestire è pericoloso e comincia a provarci con insistenza: al 15’ Faiello impegna severamente Prisco. Cangelosi rompe gli indugi e manda in campo Taurino per un evanescente Turchetta. Poi Liurni sostituisce Bollino.

Le due mosse si riveleranno decisive. Le difese sventano due autoreti, l'attaccante ternano colpisce l'esterno della rete, poi all'85’ Taurino spreca un ottimo servizio di Paglino. I tempi regolamentari finiscono 0-0 ma la Casertana è più in palla. Pronti via e Ferrari la sblocca al 4’ dei supplementari: cross di Liurni per la testa per il bomber che fa 1-0. Cangelosi chiama in campo Guida ed il giovane casertano, al 7’ del secondo supplementare supera di prepotenza tre avversari e fa 2-0. E' tripudio. Ora la società può puntare al ripescaggio.