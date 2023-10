Il Portici ha scelto Andrea Ciaramella per il dopo Grimaldi. L’ufficialità è arrivata alla vigilia del match infrasettimanale contro la Reggina.

In vista del match del San Ciro – azzurri ancora alla ricerca del primo successo interno –, il neo tecnico lancia messaggi densi di fiducia e ottimismo ai suoi: «Ho visto la squadra un paio di volte e devo dire che mi ha fatto una buona impressione. È un gruppo di qualità, che sicuramente non merita la classifica che si ritrova. Ha però bisogno della scintilla che possa accendere autostima e serenità. Speriamo in un risultato positivo sin da subito, che ci permetterebbe di scrollarci di ogni timore legato alla classifica deficitaria. Ho visto un gruppo desideroso di tirarsi fuori da questa situazione e di dimostrare il proprio valore. La Reggina? Servirà la partita perfetta. Non possiamo sbagliare niente per fare risultato. Servirà grande intensità, sia fisica che mentale».