Portici in crisi, salta la panchina di Grimaldi: fatale il ko con l'Igea

È durata appena cinque giornate l’esperienza di Teore Grimaldi alla guida del nuovo Portici targato Holding Casa Reale. Ha inciso come un macigno, nelle consultazioni della proprietà, l’inappellabile 3-0 rimediato ieri sul campo dell’Igea Virtus, tanto che a distanza di nemmeno ventiquattro ore è arrivata l'ufficialità dell'esonero: «Il Portici 1906 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il sig. Teore Grimaldi. Nel ringraziarlo per la grande professionalità e la dedizione al lavoro, la società augura al tecnico le migliori fortune sportive per il prosieguo della sua carriera».

Decisamente magri i numeri della gestione Grimaldi: nelle prime cinque gare di campionato gli azzurri hanno infatti centrato una sola vittoria (esterna, contro il Locri), incassando ben quattro sconfitte; quattro le reti realizzate, dieci quelle subite.

Un ruolino parecchio scarno, costato il momentaneo terzultimo posto in classifica, ma il Castrovillari (ultimo) e Reggina (penultima) hanno rispettivamente una e tre gare in meno. E mercoledì al San Ciro c’è in programma proprio la suggestiva gara contro i granata di Reggio Calabria.