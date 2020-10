Volti nuovi in casa Santa Maria Cilento, il club giallorosso del presidente Tavassi, con il ds Alberigo Guariglia, ha piazzato tre nuovi innesti: il difensore Domenico Strumbo, 20 anni, con presenze in serie C con Foggia e Catanzaro, ed ex Roccella, i centrocampisti Gianmaria Guadagno, 20 anni, con esperienze nella Cavese, ma anche con le maglie del Taranto e Sangiustese, ma anche nel team cilentano dell'Agropoli, e del francese Sulayman Foufouè, 21 anni, che ha vestito la casacca del Nancy B e la passata stagione è approdato al Bitonto in serie D. I tre sono già a disposizione del tecnico Gianluca Esposito, per la trasferta di domani sul campo del Castrovillari, gara rinviata la scorsa giornata per problemi legati al Covid che hanno interessato il club calabrese. Il fischio è fissato per le ore 15.

