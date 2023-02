Sorrento, scritte contro le forze dell'ordine nei bagni dello stadio Italia: il club si dissocia

Il Sorrento Calcio 1945 - in tutte le sue componenti - prende le distanze da quanto avvenuto alla vigilia del match contro l’Ilva Maddalena allo stadio Italia, dove purtroppo sono apparse in prossimità dei bagni delle scritte offensive nei confronti delle Forze dell’Ordine. La società rossonera condanna fermamente questo increscioso episodio che lede l’immagine del club e della città e si augura che al più presto gli autori di tale gesto vengano individuati e perseguiti.

Allo stesso modo, il Sorrento Calcio 1945 ci tiene a sottolineare la correttezza che da anni caratterizza la tifoseria rossonera ma anche come nel tempo i sostenitori della squadra si siano distinti per numerose lodevoli iniziative solidali, non ultima la raccolta fondi in favore della piccola Maria Rosaria (che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico) - avvenuta proprio in occasione del match contro l’Ilva Maddalena.

Sull'argomento hanno preso le distanze anche i tifosi della curva nord, sottolineando, la correttezza che ha sempre caratterizzato la loro presenza al seguito della squadra rossonera. «La tifoseria organizzata del Sorrento Calcio - precisa una nota - rappresenta una realtà nota e apprezzata in tutta Italia per la sportività, per il rispetto degli avversari, per il senso di accoglienza e per l'assoluta serenità con cui si può assistere a una partita di calcio allo stadio».