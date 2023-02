Pomezia-Sorrento 0-3, il tris vale il primato in condominio con la Paganese

Con le reti di Simonetti nel primo tempo, di Scala e Erradi nella ripresa, il Sorrento vince a Pomezia (3-0) e mantiene il passo della Paganese (3-0 al Portici) al vertice della classifica con 47 punti.

Il vantaggio rossonero al 31’: Simonetti indovina il diagonale perfetto, da posizione defilata e sblocca il risultato. Nella ripresa, al 29’ il raddoppio: Herrera lancia Petito in profondità, l’attaccante rossonero serve un assist perfetto per l'accorrente Scala e il suo destro di prima intenzione s'insacca sotto la traversa. Ancora Scala in evidenza al 38’ ma il portiere laziale Marcucci riesce a respingere la conclusione dell’attaccante del Sorrento. La terza rete arriva, comunque, con Erradi, sui titoli di coda: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Petito, l’ex stabiese anticipa tutti di testa al centro dell'area e consolida la vittoria sul Pomezia.

Maiuri guarda avanti, la squadra rossonera sembra aver ritrovato ritmo, determinazione e risultati del girone di andata. Domenica prossima, intanto, al campo Italia derby con il Nola.