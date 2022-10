Ajax-Napoli 1-6: gli azzurri più belli ​di sempre entrano nella storia. Quattro gol al Liverpool, tre ai Rangers e sei all'Ajax, a domicilio. Gruppo A, terza giornata della fase a gironi di Champions League: azzurri stratosferici umiliano i Lancieri di Amsterdam con i gol di Raspadori (due), Di Lorenzo, Zielinski, Kvara, Simeone. La squadra di Luciano Spalletti, una macchina da gol, chiude

il primo set 6-1 con l'Ajax ad Amsterdam e si conferma prima in classifica a punteggio pieno nel gruppo A con 9 punti, grazie alle tre vittorie, in casa contro il Liverpool e sul campo dei Rangers e dell'Ajax, con ben 13 gol fatti e due soli subiti.

Il Napoli parte forte e al 3' Lobotka serve una palla d'oro per Raspadori che spreca clamorosamente. Eppure era lo slovacco che avrebbe potuto tirare facilmente in porta. Ma all'8' Ajax in vantaggio: batti e ribatti in area e Kudus che va in rete. Il Napoli però non si sfilaccia e va vicino al pari con Kvara qualche minuto dopo. Il gol arriva al 18': assit di Kvara e gol di testa di Giacomino Raspadori in tuffo. Gli azzurri giocano bene, ma anche i lancieri. Kvara fallisce una buona chance al 31'. Ma è sempre il giorgiano a pennellare un minuto dopo un cross da calcio d'angolo per la testa di Di Lorenzo: 2-1 al 33'. Al 39' Zielinski ha la palla del terzo gol ma para Pasveer. Ed è proprio il polacco più tardi, al 45' a siglare la rete del 3-1 al termine di uno splendido contropiede, assist di Anguissa. Primo tempo pazzesco degli azzurri.

Ripresa: in campo Ndombele per Zielinski. Ed è subito gol azzurro: Zambo scatenato serve palla a Jack che non perdona: doppietta per Raspadori! Paura per Kvara che subisce un fallaccio al 55', ma si rialza. Ed è proprio lui a segnare la rete del 5-1, imbeccato da Raspadori al 63'. Dentro Simeone ed Elmas. Al 72' arriva anche l'espulsione di un nervosissimo Tadic. Cruyff Arena ammutolita. Dentro anche Gaetano per Lobotka. Gloria anche per il Cholito Simeone: 6-1 all'80'!

Le formazioni

Ajax (4-3-3)

22 Pasveer; 15 Rensch, 2 Timber, 3 Bassey, 17 Blind; 23 Berghuis, 4 Alvarez, 8 Taylor; 10 Tadic, 20 Kudus, 7 Bergwijn.

A disposizione: 1 Stekelenburg, 16 Gorter, 6 Klaassen, 9 Brobbey, 11 Ocampos, 18 Lucca, 21 Grillitsch, 25 Baas, 26 Regeer, 29 Magallan. All Schreuder.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 3 Kim Min-Jae, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 16 Idasiak, 30 Sirigu, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui7 Elmas, 18 Simeone, 21 Politano, 23 Zerbin, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 91 Ndombele. All. Spalletti.