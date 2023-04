Ancelotti rialza il Napoli: «Complimenti, vinceranno lo scudetto»

Carlo Ancelotti applaude il Milan ma tende la mano anche al Napoli, due sue ex squadre che si sono affrontate nei quarti di finale di Champions League: «Per il Milan la semifinale è un grande traguardo raggiunto, anche se bisogna fare i complimenti al Napoli che sta facendo una stagione straordinaria. Vincerà con merito lo scudetto».

Ancelotti punta già Istanbul: «L'ideale ora sarebbe incontrare il Milan in finale. Ma la strada è ancora lunga» ha scherzato ai microfoni Mediaset a fine partita. «La storia in questo tipo di competizioni conta, il peso della maglia conta, non è un caso che Milan e Real Madrid sono le squadre che hanno vinto più Coppe dei Campioni».