Scaloni promuove il Napoli: «Mi piace molto, Spalletti sta facendo la differenza e Simeone è un grande giocatore»

«Dietro al nostro titolo mondiale c'è stata una comunione fra tifosi, staff e giocatori, qualcosa di emozionante e unico». Così il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ospite oggi a Coverciano in qualità di relatore del corso di aggiornamento degli allenatori italiani, con lui anche il ct dell'Italvolley campione del mondo Ferdinando de Giorgi.

«Avere un giocatore come Messi ovviamente è un vantaggio - ha proseguito Scaloni - sarà lui a decidere se disputare anche il prossimo Mondiale, giocherà finché il suo fisico glielo consentirà. Lo stesso vale per Di Maria. Il Napoli? Mi piace molto, ha un grandissimo tecnico che sta facendo la differenza». Scaloni ha ricevuto la Panchina speciale dal ct della Nazionale italiana Roberto Mancini.

«Tutti gli argentini che giocano in Italia stanno bene: vincere un Mondiale ti porta carica. Sono grandi giocatori e grandi persone. Di Maria è un giocatore fuoriclasse, tutti abbiamo visto quello che sa fare e giocherà finché il suo corpo dirà sì. Allegri sa benissimo che giocatore ha, deve gestirlo bene come sta facendo. È un calciatore che ha bisogno di stima così che si possa esprimere al massimo. Parliamo di un giocatore di livello mondiale. È un calciatore che come Messi rimarrà nel tempo». ha aggiunto il ct argentino, dopo aver ricevuto la Panchina d'oro speciale a Coverciano dal settore tecnico della Figc. Parlando dell'interista Lautaro Martinez, Scaloni ha aggiunto: «Per me è sempre stato fondamentale, gli voglio molto bene anche come persona, è sempre stato il mio attaccante preferito. È arrivato al Mondiale con qualche problemino, però quando abbiamo avuto bisogno di lui c'è stato, ha segnato il gol con l'Olanda e ci ha dato qualcosa in più. È un giocatore che amiamo, gli vogliamo bene, ed adesso ha preso in mano anche l'Inter. Ho visto che ora fa anche il capitano, si è preso l'Inter, sa di essere in una grande società, sono contento perché per me è un giocatore bravissimo».

Dopo aver parlato due protagonisti della rassegna iridata, il tecnico dell'albiceleste ha poi voluto parlare dell'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, che ha saltato il Mondiale per infortunio. «Per noi è stato dura non averlo al Mondiale perché è un giocatore fondamentale, è uno che si esprime a grandi livelli quando non è infortunato, ma deve stare al 100% altrimenti non riesce a esprimersi perché ha grande forza fisica e ha bisogno di stare bene. È un uomo gol che può giocare in avanti in tutti i ruoli».

Parole di stima anche per l'attaccante del Napoli Simeone. «Giovanni ha sempre fatto parte della nostra orbita, purtroppo sono in tanti che possono essere convocati in Nazionale argentina, ma abbiamo stima di lui, è un grande giocatore ed un grande ragazzo».