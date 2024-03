Napoli, Lindstrom sui social non si arrende: l'appello ai tifosi

«Forza Napoli sempre». tre parole semplici, forse le uniche che ha imparato fin qui in italiano Jesper Lindstrom, che la lingua ancora non la parla e che si è ritrovato protagonista al contrario di questo Napoli. Il suo colpo di testa finito a pochi centimetri dal palo durante Barcellona-Napoli grida ancora vendetta: avrebbe potuto cambiare la gara - e forse ancher la stagione - ma non è andata così.

Il danese sui social, il giorno dopo, ha scritto quelle tre semplici parole che i tifosi gli ripetono dalla scorsa estate, quando il progetto Napoli sembrava destinato a ben altre soddisfazioni. Un messaggio per i tifosi che lo seguono, per l'ambiente Napoli, anche e soprattutto per sé stesso.

650 minuti in campo e zero gol.

Un dato più deludente dell'altro per chi era arrivato pochi mesi fa con addosso l'etichetta di 30 milioni di euro appiccicata forte.

E un rendimento niente male negli ultimi anni. Il post su Instagram è un affondo anche nel dolore per la clamorosa eliminazione dalla Champions League: Forza Napoli sempre con la sua espressione di delusione abbracciato al palo dello Stadio Lluis Companys. Il punto da cui anche Jesper deve ripartire.