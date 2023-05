Napoli-Samp resta ufficiosa: con il Bologna domenica alle 15

La Lega Serie A ha comunicato i nuovi orari per le ultime due gare di questo campionato. Napoli-Sampdoria - ultima gara in casa per gli azzurri di Spalletti, match della grande festa conclusiva - si dovrebbe giocare domenica 4 giugno alle ore 19, così come anticipato da De Laurentiis, ma la conferma arriverà solo nei prossimi giorni. Per il momento, deciso l’orario di Bologna-Napoli: l’ultima trasferta dell’anno si giocherà domenica 28 maggio alle 15.

Napoli-Inter 21 Maggio ore 18

Bologna-Napoli 28 Maggio ore 15