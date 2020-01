LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Napoli è l'ultima squadra di A che non ho mai battuto? Questo è un qualcosa da sfatare. Abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare». Lo dice il tecnico della Lazioalla vigilia della sfida di domani all'Olimpico contro la squadra di Rino Gattuso . Una Lazio che ci arriva forte di 9 vittorie consecutive e reduce dai festeggiamenti per i 120 anni della Polisportiva.«La classifica? Guardo soprattutto l'avversario di domani - precisa - che è un avversario molto molto scomodo. Negli ultimi due anni il Napoli è arrivato sempre dietro alla Juve e si è giocato lo scudetto. Ha tenuto l'intera rosa con altri investimenti, un avversario ferito e bisognoso di punti con un allenatore preparato». Per quanto riguarda il mercato Inzaghi è chiaro: «Il nostro confronto con Tare è sempre molto aperto - conclude - Ora siamo soddisfatti di quello che abbiamo. Ci stiamo guardando in giro, se ci sarà qualcosa che ci può migliorare lo faremo altrimenti resteremo con quelli che ci hanno portato a compiere questo meraviglioso percorso».