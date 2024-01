Calciomercato Napoli, Perez resta ancora a Udine: «È ancora qui per noi»

Un affare in dirittura d'arrivo quello tra Napoli e Udinese per Nehuen Perez, ma il difensore argentino resterà ancora a Udine per questo weekend, con ogni probabilità andando anche in campo nella sfida dei bianconeri in programma domani contro l'Atalanta.

Anche Gabriele Cioffi ne è sicuro: «Nehuen mi basta guardarlo negli occhi, è presente, cattivo, è stato uno dei trascinatori questa settimana per noi» ha detto in conferenza stampa l'allenatore dei friulani commentando il mercato dei suoi. Il difensore argentino con ogni probabilità sarà a disposizione del Napoli dalla prossima settimana.