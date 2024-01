Calciomercato Napoli, Quarta resta un obiettivo? In fila per l'estate con Milan e Roma

Nehuen Perez sembra ormai a un passo dal Napoli, ma i difensori argentini nel mirino potrebbero continuare per il club di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da TyC Sports in Argentina, infatti, gli azzurri continueranno a monitorare per l'estate anche Martinez Quarta, il centrale della Fiorentina che i viola non hanno lasciato andare in questa finestra di mercato invernale ma che potrebbe partire magari a fine stagione.

Quarta è in effetti da tempo uno dei calciatori che più piace allo scouting azzurro, ma non c'è solo il Napoli sulle sue tracce. Anche Milan e Roma, infatti, potrebbero aggiungersi in fila la prossima estate per convincerlo a cambiare aria. In questa stagione, il centrale argentino ha messo insieme 23 presenze con già 5 gol. È alla Fiorentina dal 2020.