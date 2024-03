Una favola moderna, ecco cosa è l'avventura napoletana di Francesco Calzona detto Ciccio, entrato nello spogliatoio di Castel Volturno martedì 20 febbraio e il giorno dopo già in panchina per una sfida di Champions League, quella pareggiata contro il Barcellona. A 55 anni Calzona ha scoperto il piacere di non essere - almeno qui - l'ex Vice di (Maurizio Sarri e Luciano Spalletti) ma un allenatore che sta raddrizzando la barca, imponendo disciplina non solo tattica e facendo scelte di buonsenso che stanno consentendo al Napoli di rialzare la testa.

APPROFONDIMENTI Napoli-Juventus, De Laurentiis litiga con Dazn: poi il “silenzio stampa” L'urlo di Raspadori: «E adesso non fermiamoci più» Juan Jesus dopo il caso social: «Si impara dagli errori e si va avanti»

Si rivede il Napoli di Spalletti? Meglio dire: si vede il Napoli di Calzona, con i talenti che c'erano e con la fortuna che certamente non ha assistito il suo predecessore Mazzarri. Si pensi che Jack Raspadori - prima scelta di Walter dopo la partenza di Victor Osimhen per la Coppa d'Africa - non ha mai segnato durante la sua gestione. E lo stesso Victor (5 reti nelle prime tre gare di Calzona) era rimasto spesso a secco. La vita di un allenatore è condizionata anche da queste situazioni, da colpi di sfortuna e di fortuna: questi ultimi li ha certamente avuti il Napoli, considerando le palle gol create dalla Juventus.

La favola di Calzona è moderna perché la mossa della disperazione di Aurelio De Laurentiis - ci vuole coraggio e incoscienza a cacciare un allenatore a 48 ore da una partita di Champions League - si sta rivelando azzeccata, a conferma che i valori della squadra non potevano essere stati cancellati in questi mesi balordi. Il tecnico è il primo che in Italia svolge il ruolo di allenatore di un club e di una nazionale, la Slovacchia qualificatasi per gli Europei. È una situazione anomala e si capirà tra poco quanto gestibile, perché durante la sosta Calzona metterà la giacca del ct per le amichevoli con l'Austria e la Norvegia di Ostigard il 23 e il 26 marzo, a pochi giorni dallo scontro diretto con l'Atalanta al Maradona. Il tecnico a mezzo servizio, ex “vice di”, ha l'ambizione di potersi giocare la panchina del Napoli 2024-2025.