Buon compleanno Ringhio! L'allenatore del Napoli Rino Gattuso oggi compie 43 anni, ma i festeggiamenti, almeno quelli con la squadra saranno probabilmente un po' freddi. Dopo l'ultima partita contro lo Spezia, persa 2 a 1 in casa, anche i tifosi partenopei non sembrano essere molto felici del rendimento degli azzurri.

Cosa augurano quindi i fedelissimi del nNapoli al loro mister? Le opinioni sono abbastanza divise. Da un lato c'è chi apprezza il temperamento dell'allenatore calabrese, e dice: «Apprezzo il lavoro di Gattuso, se i giocatori una volta arrivati sotto la porta non segnano non è colpa sua, non è lui a dover cambiare». Altri, invece, sono più netti nei giudizi: «A Gattuso regalerei un bel biglietto di sola andata da Napoli. Credo che sia colpa sua di questi risultati perchè non è in grado di creare una squadra competitiva».

C'è anche, invece, chi punta sulla scaramanzia: «In questo momento al mister regalerei un bel cornicello perchè lui ce la mette tutta, ma un po' di fortuna forse servirebbe».

Di sicuro, un augurio che tutti i tifosi fanno al mister è quello di ritrovare la salute, dopo le dichiarazioni sulla malattia che lo accompagna da tempo, la miastemia oculare.

Un regalo, però, lo chiedono anche i supporter: la vittoria domani a Udine.

Ultimo aggiornamento: 13:06

