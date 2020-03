Il console americano portafortuna al San Paolo

Un debutto fortunato nella tribuna autorità del San Paolo per Mary Avery, console generale degli Usa a Napoli, con competenza sul Sud Italia. Su invito del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che da sempre ha rapporti di lavoro con gli States, ha assistito alla partita contro il Torino, vinta dagli azzurri per 2-1. E alla fine, sulla pagina Facebook del Consolato generale degli Stati Uniti, è stata postata una foto del console Avery con la sciarpa azzurra e le parole del coro dei tifosi: «Sarò con te ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore: Napoli torna campione». © RIPRODUZIONE RISERVATA