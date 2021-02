Napoli, Demme si accascia dopo una pallonata: fuori in barella

Momenti di paura per Diego Demme. Il tedesco del Napoli, classe 1991, si è accasciato al suolo per due volte dopo aver ricevuto una pallonata al volto (da Marten de Roon) al 22' del secondo tempo della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il centrocampista è uscito dal campo in barella, sostituito da Elmas. I medici hanno svolto alcuni accertamenti subito in ambulanza allo stadio Maradona: Demme era cosciente. Sembrano esclusi, al momento, ulteriori esami in ospedale. Poi il giocatore è stato inquadrato dalle telecamere della Rai mentre camminava vicino a uno dei medici partenopei: è apparso in buone condizioni, anche se aveva la borsa del ghiaccio sullo zigomo destro.

Ultimo aggiornamento: 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA