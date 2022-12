Drake veste una felpa del Napoli, tifosi temono la sua “maledizione”

A sorpresa, poche ore fa il rapper canadese Aubrey Drake Graham, ben noto con lo pseudonimo di Drake, ha pubblicato sui suoi profili social una serie di scatti, tra cui uno in cui si presenta vestito con una felpa vintage del Napoli, risalente alla stagione 1987/88, epoca delle produzioni Ennerre con Buitoni come sponsor.

Fin qui, niente di tragico. Anzi: dall’alto dei suoi 126 milioni di follower su Instagram, il re del pop moderno non potrebbe portare migliore pubblicità al club azzurro. C’è però un sottile particolare, che farà dormire i tifosi del Napoli meno tranquillamente: Drake è noto per non portare particolare fortuna alle squadre o agli atleti a cui si avvicina. Ultimo episodio, in ordine cronologico, riguarda la faraonica scommessa dell’artista da oltre 600 mila dollari sulla vittoria del Barcellona nel “Clasico” contro il Real Madrid, sfida persa malamente dai catalani.

La Roma, tre anni fa, ha pubblicato un comunicato ufficiale a tutti gli effetti per vietare ai fan di scattare foto con il rapper fino alla fine di quella stagione. Sempre nel 2019, durante la sua tournée europea, il nativo di Toronto ha incrociato diversi calciatori a cui ha concesso uno scatto o un video: Jadon Sancho, Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang e Layvin Kurzawa. Tutti e quattro, pochi giorni dopo aver incontrato Drake, hanno portato a casa una sconfitta con le rispettive squadre.

Ma la “maledizione” dell’artista non ha investito soltanto il mondo del calcio: secondo la BBC, Drake è stato avvistato ad alcune partite di Serena Williams nel 2015 quando la tennista ha perso contro l’italiana Roberta Vinci negli Stati Uniti. Nel 2018, Drake era uscito con Conor McGregor poco prima che il combattente dell’UFC perdesse il suo match contro Khabib Nurmagomedov.

Drake non si è mai espresso sulla questione, intanto però i tifosi di tutto il mondo sperano che i propri beniamini stiano lontani da lui. Per quanto riguarda Napoli, con la squadra di Luciano Spalletti lanciata in campionato, da qui alla fine della stagione i gesti scaramantici sono certamente destinati ad aumentare.