Eintracht-Napoli, massima allerta per prevenire scontri tra ultras: spuntano ​adesivi anti-napoletani

Sale la tensione a Francoforte in vista della gara dì questa sera tra Napoli e Eintracht. I tifosi azzurri - che già nella giornata di ieri hanno iniziato a invadere la città - sono attesi in massa e l’atmosfera è sempre più bollente. Le forze dell’ordine sono in stato di massima allerta per prevenire ed evitare eventuali scontri tra le tifoserie.

Nella serata di ieri alcuni adesivi offensivi nei confronti dei napoletani sono stati affissi in alcuni punti della città tedesca dai tifosi dell’Eintracht che stanno vivendo con grande calore la vigilia del match di andata degli ottavi di Champions League.

Già tre ore prima della partita i tifosi azzurri si ritroveranno nei punti di raccolta per avviarsi verso lo stadio dove saranno distribuiti tra i 2.600 del settore ospiti e molti altri sparpagliati nelle altre zone dell’impianto. Il pericolo è legato anche ai tantissimi arrivati da Napoli sprovvisti di biglietto.