L'ex dg della Figc Valentini: «Esonero Ancelotti alibi imperfetto per De Laurentiis»

Uno che conosce bene Gattuso e Ancelotti è Antonello Valentini, a lungo capoufficio stampa e poi direttore generale della Figc. Il giornalista, intervenuto alla presentazione del libro «Tutti i Totti del mondo» scritto da Franco Esposito presso la Fondazione Foqus a Napoli, ha fatto un passaggio sull'avvicendamento alla guida del Napoli: «È l'epilogo di una vicenda che rappresenta un alibi imperfetto di De Laurentiis e di una società incompiuta. Un abbraccio a Carlo e un in bocca al lupo a Gattuso che si chiama Gennaro ma non è santo e non fa miracoli».

Ultimo aggiornamento: 18:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA