Ibrahimovic incorona il Napoli: «Spalletti merita lo scudetto»

Dodici campionati vinti in carriera, Zlatan Ibrahimovic è uno che di scudetto se ne intende: lo svedese ha vinto per cinque volte il campionato italiano e adesso incorona il Napoli di Luciano Spalletti, che da ieri conserva 18 punti di vantaggio sul suo Milan e anche sull'Inter.

«Mi sembra che sia l'anno del Napoli questo» ha detto Ibrahimovic ai microfoni di Milan Tv al termine del match di ieri sera contro l'Atalanta, che ha segnato anche il suo rientro in campo «Il Napoli sta facendo bene, non è un segreto. Si vede dai risultati anche in Champions, e dalla classifica che hanno, questo è il loro momento. Non si tratta di singoli, ma di collettivo che fa bene, poi secondo me hanno un allenatore forte come Spalletti che non ha ancora vinto lo scudetto e lo merita. Quest’anno mi sembra che tutto vada nella loro direzione».