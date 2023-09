Un po' per scelta, molto probabilmente per turnover forzato. Giacomo Raspadori si candida per avere più spazio martedì sera nell'importantissima gara di qualificazione ad Euro 2024 a San Siro contro l'Ucraina. Luciano Spalletti ieri contro la Macedonia del Nord lo ha impiegato soltanto nel finale, al posto di Tonali, giocandosi il tutto per tutto alla ricerca della vittoria che comunque non è arrivata. Nella scala del calcio, sotto i riflettori del Meazza martedì sera, l'Italia avrà bisogno anche del Jackpot per centrare una vittoria di fondamentale importanza per il cammino degli azzurri verso la fase finale dei prossimi campionati europei in programma l'anno prossimo in Germania. Soltanto con i tre punti, infatti, gli azzurri agguanterebbero proprio l'Ucraina al secondo posto del girone a quota sette.

APPROFONDIMENTI Europei 2024, Italia a rischio spareggi: come evitarli? De Laurentiis e il Napoli, 19 anni al comando con altri sogni azzurri da realizzare Osimhen tra Napoli e Nigeria: «Il meglio deve ancora venire»

Probabile che Spalletti decida di cambiare alcune pedine, mantenendo come sempre lo stesso scacchiere tattico. Il 4-3-3 con tanto di tridente che ormai è un mantra per il commissario tecnico di Certaldo. E proprio Raspadori potrebbe essere una soluzione interessante da usare a partita in corso oppure dall'inizio per far male all'Ucraina. Una sorta di grimaldello per scardinare la retroguardia del ct Rebrov. La duttilità del giovante attaccante azzurro (falso nueve oppure esterno d'attacco), infatti, è un'arma importante nelle mani del ct che conosce fin troppo bene le qualità del giocatore avendolo avuto l'anno scorso nella straordinaria cavalcata promozione in cui l'ex Sassuolo ha vestito i panni del co-protagonista.