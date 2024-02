Milan-Napoli 1-0, Mazzarri: «Abbiamo sbagliato sul gol di Theo, ma non vi dico chi»

«Il Milan ha fatto molto pressing nel primo tempo, poi è calato e noi potevamo fare meglio. Loro avevano speso tanto ed era prevedibile. Nella ripresa abbiamo fatto bene non per il modulo ma perché abbiamo giocato bene». Walter Mazzarri salva il salvabile di un Napoli che crolla ancora. A San Siro vince il Milan e basta una sola rete di Theo Hernandez.

«Sul gol abbiamo sbagliato.

Quella situazione di gioco l'avevamo preparata anche, uno dei nostri ha sbagliato ma non dico chi» ha confessato il toscano a Dazn dopo la gara.

Ora qual è l'obiettivo del Napoli? «Sono rimaste quindici partite, l'obiettivo è ancora il quarto posto. Credo sia ancora possibile. Stiamo recuperando calciatori importanti, non meritavamo di perdere. Dobbiamo crederci ogni partita. Avremo tanti scontri diretti in casa, lotteremo fino alla fine».

Zielinski è tornato in campo stasera: «Ma è fuori dall'Europa per il mercato che abbiamo fatto. Sono i nuovi il futuro del Napoli, non potevamo tenere fuori calciatori come Traoré presi proprio per giocare al suo posto» ha continuato Mazzarri a Dazn «Le ultime non le aveva giocate e abbiamo vinto con altri calciatori. Non era al meglio oggi ma ho pensato fosse giusto farlo giocare. Non è detto che nelle prossime gare giochi ancora».